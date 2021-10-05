Агент рассказал об уходе Николича с поста главного тренера футбольного клуба "Локомотив"

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Марко Николич покинет пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом РИА Новости сообщил его представитель Деян Йоксимович.

При этом он признался, что не знает, по собственному ли желанию Николич уходит с поста.

"Я пока не видел Марко, не знаю. Но думаю, что это решение клуба", – пояснил представитель.

Об уходе сербского специалиста стало известно накануне. Сообщалось, что решение Николич принял самостоятельно.

На данный момент московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

