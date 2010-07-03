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Спорт

05:30

"Это позор": футболист "ЦСКА" прокомментировал выступление команды в Лиге Европы

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полузащитник "ЦСКА" Яка Бийол прокомментировал выступление своего клуба в нынешнем сезоне футбольной Лиги Европы. В частности, игрок назвал результаты команды "позором". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова Бийола после окончания ничейного матча против болгарского "Лудогорца".

"Если бы мы забили сегодня в первые 10-15 минут, то все было бы возможно. Это позор, но надо это отпустить", – уверен футболист.

Бийол подчеркнул, что у команды есть проблемы с реализацией моментов. Он предположил, что забивать мячи у "ЦСКА" не получается из-за "возможного проклятия". В активе армейского клуба за 5 матчей турнира лишь 2 взятия ворот при 9 пропущенных мячах.

"Теперь будем концентрироваться на матчах в чемпионате России", – заверил Бийол.

В четверг, 28 ноября, "ЦСКА" сыграл вничью с "Лудогорцем". Встреча завершилась со счетом 1:1. По результатам матча армейский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

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