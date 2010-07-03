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Спорт

28 ноября, 23:29

"ЦСКА" сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Футболисты московского "ЦСКА" сыграли вничью с болгарским "Лудогорцем". Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы завершился со счетом 1:1. По результатам встречи армейский клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Об этом передает ТАСС.

Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ-арена". В составе "ЦСКА" единственный мяч на 76-й минуте забил Федор Чалов. При этом полузащитник "армейцев" Алан Дзагоев провел первый матч в текущем сезоне Лиге Европы, до этого футболист был травмирован.

"ЦСКА" перед последним туром группового этапа турнира занимает последнее место в таблице группы H. "Армейцы" на данном этапе сумели набрать 2 очка в 5 матчах. Первое место занимает испанский клуб "Эспаньол" с 11 баллами, на втором – "Лудогорец", в активе которого 7 очков. Третье место занимает "Ференцварош" с 6 набранными очками.

Ранее "Зенит" победил французский "Лион" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Решающий мяч забил форвард петербургской команды Артем Дзюба, в адрес которого болельщики в последнее время устроили настоящую травлю.

За нападающего петербургской команды вступился Михаил Боярский. Артист посоветовал болельщикам "проглотить свой язык".

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