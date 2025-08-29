IBU уточнил правила получения олимпийских квот российскими биатлонистами

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Биатлонисты из России смогут получить олимпийские квоты только в том случае, если примут участие в турнирах, которые проводятся под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС рассказал глава организации Олле Далин.

Он отметил, что данное условие соответствует правилам мероприятий, которые проводятся под эгидой IBU. При этом до этого в союзе сообщали, что одним из основных требований для выступления россиян на турнирах является восстановление членства Союза биатлонистов России.

О том, что IBU не предусмотрел участие нейтральных спортсменов в правилах отбора на Олимпийские игры 2026 года, стало известно накануне, 28 августа. В частности, 186 из 210 квот распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК) среди атлетов, которые заняли с 1-го по 20-е место в итоговом зачете Кубка наций в сезоне-2024/2025.

Остальные 24 места будут распределены в 2026 году индивидуально, на основе списка квалификационных очков союза биатлонистов после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Получить квалификацию смогут только те атлеты, которые представляют НОК и имеют право участвовать в соревнованиях IBU.

Российские и белорусские биатлонисты не могут выступать в состязаниях с марта 2022 года. Позже было приостановлено членство их национальных федераций.

