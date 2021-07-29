В оргкомитете ОИ начали расследование после инцидента с теннисистом Медведевым

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Оргкомитет Олимпиады в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, задавшего провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Об этом РИА Новости сообщили в службе информации Олимпийского комитета России.

"Мы получили ответ от оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование", – говорится в сообщении.

Ранее российский теннисист резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста, назвавшего российских спортсменов "читерами", на послематчевой пресс-конференции по итогам игры третьего круга олимпийского турнира в Токио. Медведев потребовал выгнать сотрудника СМИ из микст-зоны.

По факту инцидента делегация спортсменов ОКР обратилась в оргкомитет Олимпиады в Токио.

