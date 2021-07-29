Делегация ОКР обратилась в оргкомитет Игр после инцидента с журналистом

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Делегация спортсменов ОКР обратилась в оргкомитет Олимпиады в Токио после инцидента между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили. Об этом пишет ТАСС.

"Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр", – подтвердил пресс-атташе российской делегации Константин Выборнов.

Он добавил, что копии документа будут доставлены в Международный олимпийский комитет.

Ранее российский теннисист резко отреагировал на провокационную реплику иностранного журналиста на послематчевой пресс-конференции по итогам игры третьего круга олимпийского турнира в Токио. Спортсмен потребовал выгнать сотрудника СМИ из микст-зоны.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне выступают на Олимпиаде как ROC (Russian Olympic Committee).

Вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.