Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске

Фото: TACC/Fredrik Varfjell/EPA

Лыжник Александр Большунов пропустит гонку на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка России в Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Юрия Бородавко.

Спортсмен не сможет участвовать в этапе из-за травмы, полученной при столкновении с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта свободным стилем. Врачи обнаружили у Большунова легкое сотрясение мозга.

"Саша точно не стартует. Это общее решение. Будем стараться восстановиться к следующему этапу", – сказал тренер.

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, на этапе Кубка РФ. Из-за столкновения лыжники не смогли выйти в финал. Большунов обвинил в случившемся Устюгова и подчеркнул, что "все нужно решать в честной борьбе".

Позднее Устюгов извинился перед Большуновым за столкновение. При этом спортсмен указал, что это было ненамеренно. Он добавил, что между ними нет никакого конфликта.

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