Большунов потерял сознание при столкновении с Устюговым на гонке этапа Кубка РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский лыжник Александр Большунов потерял сознание и разбил лицо в результате столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал. По словам Большунова, виновником данного инцидента является сам Устюгов.

"Я так понял, он это специально сделал. Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание, пытался прийти в себя. Не понимал, где нахожусь", – отмечает лыжник.

Большунов подчеркнул, что подобных ситуаций не должно быть на соревнованиях, поскольку "все нужно решать в честной борьбе".

Также, по словам лыжника, после гонки он еще не встречался с Устюговым.

Ранее Союз биатлонистов РФ (СБР) отменил из-за мороза женскую индивидуальную гонку второго этапа Кубка России, которая должна была пройти в Увате Тюменской области. До этого гонка также была перенесена из-за морозов – температура в населенном пункте опускалась до -23 градусов.

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