Женская индивидуальная гонка на Кубке России по биатлону отменена из-за морозов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Союз биатлонистов РФ отменил из-за мороза женскую индивидуальную гонку второго этапа Кубка России, которая должна была пройти в Увате Тюменской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее гонка также была перенесена с 1 на 2 декабря из-за морозов – температура в Увате опускалась до -23 градусов.

3 декабря в рамках второго этапа Кубка России должны пройти женская и мужская спринтерские гонки, а на следующий день запланированы финальные сингл-микст и смешанная эстафета.

В марте Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. Это решение было принято в связи с тем, что СБР и БФБ якобы нарушили гуманитарные обязательства, что наносит ущерб репутации IBU и биатлонного спорта.

Кроме того, приостановка членства связана с текущими событиями на Украине. В IBU добавили, что решение может быть пересмотрено в зависимости от развития текущей ситуации.

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