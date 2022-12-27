Устюгов извинился перед Большуновым за столкновение в спринте

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund

Спортсмен Сергей Устюгов извинился перед Александром Большуновым за столкновение в спринте свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Об сообщает "Матч ТВ".

"Сначала был первый контакт, я немножко подтолкнул Большунова, чтобы Александр шире пошел. Потом случился второй или третий, когда мы упали", – сказал Устюгов.

По его словам, он хотел действовать "жестче", чем в других спринтах. При этом спортсмен указал, что это было ненамеренно. Устюгов уточнил, что он не такой человек.

Лыжник также добавил, что у них с Большуновым нет никакого конфликта.

Большунов потерял сознание и разбил лицо после столкновения с Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. При этом упали оба спортсмена. Они не смогли выйти в финал.

После произошедшего Большунов предположил, что его соперник сделал это специально.



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