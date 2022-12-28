Большунов получил сотрясение мозга после столкновения с Устюговым на гонке Кубка РФ

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Лыжник Александр Большунов получил легкое сотрясение мозга после столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего тренера сборной РФ по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

Из-за травмы спортсмен может отказаться от участия в гонке на 15 километров классическим стилем.

"Большунов, скорее всего, не будет стартовать. Поскольку если у него была кратковременная потеря сознания, значит, было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято", – сказал тренер.

При этом он отметил, что изначально Большунов хотел выступить на предстоящем этапе, но изменил свое решение из-за показаний врачей.

Инцидент произошел во вторник, 27 декабря, в полуфинале конькового спринта. Из-за столкновения лыжники не смогли выйти в финал. Большунов назвал виновником случившегося Устюгова и подчеркнул, что "все нужно решать в честной борьбе".

Позднее Устюгов извинился перед Большуновым за столкновение. При этом спортсмен указал, что это было ненамеренно. Лыжник добавил, что между ними нет никакого конфликта.

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