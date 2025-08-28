Замкомиссара НХЛ опроверг ультиматум сборных Швеции и Финляндии из-за РФ

Фото: ТАСС/AP/Mark Humphrey

Сборные Швеции и Финляндии согласны с участием команды России в Турнире четырех наций, заявил замкомиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли, передает РИА Новости.

Инсайдер Фрэнк Серавалли в подкасте Bleacher Report ранее сообщил, что представители национальных сборных Швеции и Финляндии якобы выдвинули ультиматум НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) из-за участия России в соревнованиях. По словам инсайдера, они отказывались от участия в турнире, если российской сборной разрешат на нем выступить.

Серавалли также подчеркивал, что именно этот ультиматум стал причиной, по которой российские спортсмены не были приглашены на международный Турнир четырех наций в феврале 2025 года в Монреале и Бостоне.

"Никакого ультиматума не было. Все стороны были согласны", – указал Дэйли.

Он пояснил, что дальнейшие решения о допуске российской команды будут приниматься на основе оценки НХЛ и NHLPA соответствующих мировых событий.

Ранее международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение о неучастии мужской и женской сборных РФ в нейтральном статусе.

При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркивали, что у российских спортсменов должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах. Там также указали на отсутствие оснований для отстранения Национального олимпийского комитета, призвав восстановить все его права.

