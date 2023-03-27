АСИ направит в кабмин РФ предложения об упрощении системы карты болельщика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Агентство стратегических инициатив разработает и направит в российское правительство собственные предложения об упрощении системы идентификации футбольных болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АСИ.

Ранее Владимир Путин поручил упростить использование россиянами карты болельщика Fan ID к 1 мая.

За выполнение поручения ответственными были назначены кабмин России во главе с Михаилом Мишустиным и автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Fan ID с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале gosuslugi.ru. При приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя.

Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.

Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".



Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта

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