27 марта, 21:50Спорт
АСИ направит в кабмин РФ предложения об упрощении системы карты болельщика
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Агентство стратегических инициатив разработает и направит в российское правительство собственные предложения об упрощении системы идентификации футбольных болельщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АСИ.
Ранее Владимир Путин поручил упростить использование россиянами карты болельщика Fan ID к 1 мая.
За выполнение поручения ответственными были назначены кабмин России во главе с Михаилом Мишустиным и автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Fan ID с 1 февраля можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для заявки потребуются удостоверение личности и наличие учетной записи на портале gosuslugi.ru. При приеме сотрудники центров также сделают фотографию заявителя.
Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.
Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".
Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта
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