Российские биатлонисты выступят на ЧМ под флагом СБР

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Биатлонисты из России будут выступать на чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве гимна будет звучать гимн Международного союза биатлонистов (IBU). При этом уточняется, что на соревнованиях не будет использоваться полное название Союз биатлонистов России. Вместо этого будет звучать сокращенный вариант RBU (Russian Biathlon Union).

Ранее спортивный арбитражный суд определил, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Также сообщалось, что Комиссия спортсменов предложила исполкому Олимпийского комитета России использовать вместо гимна РФ на Олимпиадах в ближайшие два года композицию "Катюша".

