Лавров прокомментировал запрет на посещение спортивных состязаний для руководства РФ

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Запрет официальным лицам РФ посещать международные спортивные состязания является неприемлемым, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания", – сказал глава внешнеполитического ведомства, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

CAS 17 декабря запретил президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет. Эта мера касается и других чиновников из России, а также членов местного олимпийского комитета.

CAS также отстранил от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде, а также других международных стартов российских спортсменов в качестве национальной сборной. Запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.

