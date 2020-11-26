ЦСКА в большинстве не смог переиграть "Фейенорд" в матче Лиги Европы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Московский футбольный клуб ЦСКА провел ничейный матч с нидерландской командой "Фейенорд".
Матч прошел на "ВЭБ-Арене" с ограниченным количеством зрителей. Игра завершилась со счетом 0:0.
С 48-й минуты ЦСКА играл с численным перевесом в составе. С поля за вторую желтую карточку был удален нападающий "Фейенорда" Николай Йоргенсен.
Таким образом, безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках увеличилась до 16 матчей.
Следующую игру в рамках Лиги Европы ЦСКА проведет 3 декабря. Соперником московского клуба станет австрийский "Вольфсберг".
В матче первого круга ЦСКА и "Вольфсберг" сыграли вничью. Матч завершился со счетом 1:1.
Накануне в ЦСКА прокомментировали слова Черчесова об игроках сборной России. В клубе отметили, что не в первый раз сталкиваются с негативом в свою сторону от главного тренера национальной команды.