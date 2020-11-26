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Спорт

26 ноября, 23:35

ЦСКА в большинстве не смог переиграть "Фейенорд" в матче Лиги Европы

спорт

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Московский футбольный клуб ЦСКА провел ничейный матч с нидерландской командой "Фейенорд".

Матч прошел на "ВЭБ-Арене" с ограниченным количеством зрителей. Игра завершилась со счетом 0:0.

С 48-й минуты ЦСКА играл с численным перевесом в составе. С поля за вторую желтую карточку был удален нападающий "Фейенорда" Николай Йоргенсен.

Таким образом, безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках увеличилась до 16 матчей.

Следующую игру в рамках Лиги Европы ЦСКА проведет 3 декабря. Соперником московского клуба станет австрийский "Вольфсберг".

В матче первого круга ЦСКА и "Вольфсберг" сыграли вничью. Матч завершился со счетом 1:1.

Накануне в ЦСКА прокомментировали слова Черчесова об игроках сборной России. В клубе отметили, что не в первый раз сталкиваются с негативом в свою сторону от главного тренера национальной команды.

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