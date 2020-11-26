"Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в Лиге чемпионов

Фото: AP/TASS/Manu Fernandez

Московский футбольный клуб провел ничейный матч с мадридским "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано". Игра завершилась со счетом 0:0.

На 68-й минуте мяч в ворота "Локомотива" отправил полузащитник "Атлетико" Коке. После проверки системы VAR взятие ворот было отменено.

"Локомотив" после 4 туров набрал 3 очка. Российская команда закрепилась на 3 месте в турнирной таблице группы А.

Следующий матч в рамках турнира "Локомотив" проведет 1 декабря. Соперником "железнодорожников" станет "Ред Булл Зальцбург".

Ранее "Зенит" проиграл "Лацио" в Лиге чемпионов. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу итальянской команды.

Накануне ФК "Шахтер" вновь разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Украинский клуб пропустил четыре безответных мяча.