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Спорт

00:55

"Зенит" проиграл "Лацио" в Лиге чемпионов

спорт

Фото: EPA/TASS/ALESSANDRO DI MEO

Футбольный клуб "Зенит" потерпел поражение от итальянской команды "Лацио" в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Игра прошла на "Стадио Олимпико" в Италии. Матч завершился со счетом 3:1.

В составе "Лацио" дважды отличился нападающий Чиро Иммобиле (3-я и 55-я минуты матча). Еще один мяч в ворота "Зенита" отправил Марко Пароло на 22-й минуте игры.

Единственный мяч в составе "Зенита" забил нападающий Артем Дзюба. Игрок отличился на 25-й минуте.

После 4 матчей "Зенит" занимает последнее место в группе. В активе российской команды 1 набранное очко. Таким образом, "Зенит" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Следующий матч в рамках турнира "Зенит" проведет против бельгийского "Брюгге". Игра состоится 2 декабря.

Ранее "Краснодар" проиграл "Севилья" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

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