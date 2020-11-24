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Спорт

24 ноября, 23:24

"Краснодар" проиграл "Севилье" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

спорт

Фото: EPA/TASS/Yuri Kochetkov

Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл испанской команде "Севилья" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Краснодар". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Счет в игре открыл полузащитник "Севильи" Иван Ракитич на 4-й минуте. У "Краснодара" на 56-й минуте мяч в ворота соперников отправил Вандерсон.

Победный гол "Севилья" забила уже в дополнительное время мачта. Мунир Эль-Хаддади отличился на 95-й минуте игры.

Из-за поражения "Краснодар" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала также не попадет французский "Ренн".

Первое и второе место в группе в оставшихся двух турах разыграют между собой английский "Челси" и испанская "Севилья".

Следующий матч в Лиге чемпионов "Краснодар" проведет против "Ренна". Игра пройдет 2 декабря.

В предыдущем туре Лиги чемпионов "Краснодар" также проиграл "Севилье". Встреча завершилась со счетом 2:3.

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