ФК "Шахтер" вновь разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов

Фото: EPA/TASS/Sascha Steinbach
Украинский футбольный клуб "Шахтер" вновь разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов.
Игра прошла на стадионе в немецком Менхенгладбахе. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Боруссии".
В составе немецкой команды голы забили Ларс Штиндль (17-я минута), Нико Эльведи (34), Бриль Эмболо (45) и Оскар Вендт (77).
Таким образом, "Боруссия" набрала 8 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Шахтер" останется на втором месте до окончания матча между мадридским "Реалом" и миланским "Интером", которые играют в этой же группе.
4 ноября "Шахтер" в матче третьего тура Лиги чемпионов крупно уступил менхенгладбахской "Боруссии". Матч проходил на стадионе в Киеве и завершился со счетом 0:6.
Накануне "Зенит" проиграл "Лацио" в Лиге чемпионов. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу итальянской команды.
При этом нападающий Артем Дзюба стал рекордсменом по забитым голам среди россиян в Лиге чемпионов. Форвард петербургского "Зенита" обошел по данному показателю экс-полузащитника московского "Спартака" Андрея Тихонова.
Дзюба стал российским рекордсменом по голам в Лиге чемпионов
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