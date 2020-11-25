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Спорт

25 ноября, 23:34

ФК "Шахтер" вновь разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов

спорт

Фото: EPA/TASS/Sascha Steinbach

Украинский футбольный клуб "Шахтер" вновь разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов.

Игра прошла на стадионе в немецком Менхенгладбахе. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Боруссии".

В составе немецкой команды голы забили Ларс Штиндль (17-я минута), Нико Эльведи (34), Бриль Эмболо (45) и Оскар Вендт (77).

Таким образом, "Боруссия" набрала 8 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Шахтер" останется на втором месте до окончания матча между мадридским "Реалом" и миланским "Интером", которые играют в этой же группе.

4 ноября "Шахтер" в матче третьего тура Лиги чемпионов крупно уступил менхенгладбахской "Боруссии". Матч проходил на стадионе в Киеве и завершился со счетом 0:6.

Накануне "Зенит" проиграл "Лацио" в Лиге чемпионов. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу итальянской команды.

При этом нападающий Артем Дзюба стал рекордсменом по забитым голам среди россиян в Лиге чемпионов. Форвард петербургского "Зенита" обошел по данному показателю экс-полузащитника московского "Спартака" Андрея Тихонова.

Дзюба стал российским рекордсменом по голам в Лиге чемпионов

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