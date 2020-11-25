Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба стал рекордсменом по забитым голам среди россиян в Лиге чемпионов. Об этом пишет РИА Новости.

Дзюба в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Лацио" забил гол, который стал для него девятым в основном раунде турнира. Отмечается, что нападающий "Зенита" обошел по данному показателю экс-полузащитника московского "Спартака" Андрея Тихонова.

"Зенит" в среду потерпел поражение от итальянской команды "Лацио". Матч завершился со счетом 3:1.

После четырех матчей "Зенит" занимает последнее место в группе. Таким образом, российская команда лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.