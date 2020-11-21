"Спартак" сыграл вничью с "Динамо"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Открытие Арене", завершилась со счетом 1:1.

Забитым мячом в составе "Динамо" на 79-й минуте отметился Дмитрий Скопинцев. В составе "Спартака" отличился Роман Зобнин на 85-й минуте.

"Спартак" с 29 очками в активе занимает третье место в РПЛ, "Динамо" с 27 баллами идет четвертым. Лидируют в турнире "Зенит" и ЦСКА – у них по 31 очку.

Ранее московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" – 1:0. Единственный мяч с пенальти на 71-й минуте забил Антон Миранчук.