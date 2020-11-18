Сборная Германии по футболу потерпела крупнейшее поражение за 89 лет

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Сборная Германии по футболу впервые с 1931 года проиграла с разницей в шесть мячей.

Подопечные Йоахима Лева в гостях были разгромлены Испанией в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Севилье. У хозяев отличились Альваро Мората, Родри, Микель Оярсабаль и трижды Ферран Торрес.

Испания набрала 11 очков и пробилась в финальную стадию турнира. Немцы идут на втором месте, имея в активе девять баллов. Соперниками Германии и Испании по группе являются Украина и Швейцария.

Ранее сообщалось, что встреча украинской и швейцарской команд была отменена из-за вспышки коронавируса в составе украинской сборной.