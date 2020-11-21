Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 71-й минуте забил Антон Миранчук. На 63-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол Зе Луиша из-за игры рукой.

В добавленное к первому тайму время защитник "Локомотива" Ведран Чорлука получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Одержав победу "Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд, клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Марко Николича 28 ноября на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".