Российский вратарь Матвей Сафонов может уйти из ПСЖ в трансферное окно

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов может покинуть французский клуб. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Transfer Feed.

Журналисты заявили, что россиянин якобы был упомянут в контексте успешно завершенного трансфера. По данным портала, сторонам удалось прийти к обоюдному согласию по выдвинутому предложению.

Сафонов подписал контракт с "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года. В сезоне 2024/25 26-летний вратарь сыграл в 17 матчах и пропустил только 13 мячей. Вместе с французским клубом россиянин выиграл пять трофеев, в том числе он стал чемпионом Франции по футболу.

Также "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) разгромил итальянский "Интер" в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории выиграл данный трофей. Игра завершилась со счетом 5:0. Голы забили Ашраф Хакими, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия и Сении Маюлу.

