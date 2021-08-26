Музыка Чайковского заменит гимн России на летнем чемпионате мира по биатлону

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Первый концерт Чайковского будет звучать вместо гимна России во время награждения спортсменов на летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдет 26–29 августа в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщили в IBU (Международном союзе биатлонистов).

Российские спортсмены не могут выступать под своим флагом и гимном на спортивных соревнованиях в связи с санкциями CAS (Спортивного арбитражного суда). Ранее МОК (Международный олимпийский комитет) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на Олимпиаде в Токио. Он же будет использоваться на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее организаторы Паралимпийских игр в Токио на награждении российского велогонщика Михаила Асташова вместо фрагмента из первого концерта Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета. Позже организаторы извинились за допущенную ошибку.

Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, выиграв индивидуальную гонку преследования на 3 тысячи метров в соревнованиях в велотреке. Он опередил в финальном заезде канадца Тристена Чернова. При этом в квалификационном заезде российский спортсмен установил новый рекорд мира – 3 минуты 35,954 секунды.