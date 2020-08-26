Футболисты московского "Спартака" обыграли волгоградский "Ротор" в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" одержали победу над волгоградским "Ротором" в матче пятого тура чемпионата России.

Игра состоялась в Волгограде, она завершилась со счетом 1:0. Гол забил с пенальти Зелимхан Бакаев на 54-й минуте.

"Спартак" выиграл во второй раз подряд. Он вернулся на второе место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками. "Ротор" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и занял последнюю 16-ю строчку с одним очком.

23 августа красно-белые победили в матче с "Локомотивом" со счетом 2:1. На 10-й минуте Мурило вывел железнодорожников вперед, "Спартак" сравнял счет на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон. Победный гол принадлежит Александру Соболеву.

"Спартак" также наказали закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшей игре РПЛ. Решение было связано с оскорбительными кричалками болельщиков в адрес вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме.