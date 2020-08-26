Футболисты московского "Спартака" обыграли волгоградский "Ротор" в матче РПЛ

Фото: spartak.com
Футболисты московского "Спартака" одержали победу над волгоградским "Ротором" в матче пятого тура чемпионата России.
Игра состоялась в Волгограде, она завершилась со счетом 1:0. Гол забил с пенальти Зелимхан Бакаев на 54-й минуте.
"Спартак" выиграл во второй раз подряд. Он вернулся на второе место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками. "Ротор" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и занял последнюю 16-ю строчку с одним очком.
23 августа красно-белые победили в матче с "Локомотивом" со счетом 2:1. На 10-й минуте Мурило вывел железнодорожников вперед, "Спартак" сравнял счет на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон. Победный гол принадлежит Александру Соболеву.
"Спартак" также наказали закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшей игре РПЛ. Решение было связано с оскорбительными кричалками болельщиков в адрес вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме.
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