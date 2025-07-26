Россияне завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирной универсиаде в Германии. Из них 6 – золотые и 4 – бронзовые, сообщает ТАСС.

Больше всего наград забрал пловец Александр Степанов. Ему удалось завоевать две золотые медали в 800 и 1 500 метров вольным стилем, а также серебряную в эстафете вольным стилем вместе с Николаем Колесниковым, Александром Щеголевым, Дмитрием Жаворонковым и участвовавшим в предварительном заплыве Романом Акимовым.

Также Колесников забрал три медали. В эстафете он смог выиграть золото на дистанции 400 метров вольным стилем и занял второе место на дистанции вдвое короче.

Кроме того, на Универсиаде отличились шпажист Дмитрий Швелидзе, игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко и теннисная пара Егор Агафонов и Илья Симакин. Серебро на соревнованиях забрали теннисистка Алевтина Ибрагимова, дзюдоисты Абрек Нагучев и Армен Агаян, а также игрок в настольный теннис Максим Гребнев. Бронзу смогли заполучить шпажист Кирилл Гуров, пловец Щеголев, дзюдоист Валерий Ендовицкий и теннисная пара Ибрагимова и Ксения Зайцева.

Ранее российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 9 лет побил мировой рекорд, став самым юным шахматистом в истории, получившим звание международного мастера. После исполнения 10 лет спортсмен официально получил звание международного мастера. Данное достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.

