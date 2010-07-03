Финляндия завоевала золото чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла канадцев и стала победителем чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу финнов.
На 11-й минуте первого периода первую шайбу в ворота финнов забил Ши Теодор. Однако на 23-й минуте Марко Анттила сравнял счет. А на 43-й минуте он забросил еще одну шайбу в ворота соперников и вывел сборную Финляндии вперед. На 56-й минуте финальной встречи лидерство финнов упрочил Харри Песонен.
По итогам матча сборная Финляндии в третий раз стала чемпионом мира по хоккею. Ранее она завоевывала золото турнира в 1995 и 2011 годах.
25 мая сборная Канады одержала уверенную победу над чехами в полуфинале. Канадцы вышли в финал турнира со счетом 5:1. Шайбы в ворота сборной Чехии забросили Марк Стоун, Дарнелл Нерс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Томас Чабот. В составе чешской команды единственную шайбу забил Томаш Зогорна.
В тот же день российская сборная уступила команде Финляндии, которая и стала второй участницей финального матча. В поединке за бронзу, который прошел 26 мая, победа досталась российским хоккеистам. Они обыграли соперников из Чехии по буллитам.
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