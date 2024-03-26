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26 марта, 10:16

Спорт

Российская теннисистка Александрова обыграла первую ракетку мира

Фото: ТАСС/ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла польскую теннисистку Игу Свентек, которая является первой ракеткой мира, на турнире в Майями. Россиянка победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:2, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные сайта Women's Tennis Association (WTA).

Уточняется, что Александрова вышла в четвертьфинал турнира. Следующей соперницей россиянки станет американская теннисистка Джессика Пегула, являющаяся пятой ракеткой мира. В 1/8 Пегула обыграла 20-ю ракетку мира Эмму Наварро со счетом 7:6, 6:3.

До этого Александрова выиграла турнир WTA 250 в Хертогенбосхе, одолев российскую теннисистку Веронику Кудерметову.

Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио

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