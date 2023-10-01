Кудерметова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Токио

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио. Об этом пишет ТАСС.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Кудерметовой. Таким образом российская спортсменка завоевала второй в карьере титул WTA в одиночном разряде.

Ранее российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, был награжден серебряной медалью в рамках чемпионата мира. Соревнования проходили в Белграде.

До этого российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Джокович стал победителем данного чемпионата уже в четвертый раз – до этого сербский спортсмен выигрывал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.

Джокович обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису