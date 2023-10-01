Триумф за полтора часа. Как Кудерметова обыграла четвертую ракетку мира в Токио

1 октября россиянка Вероника Кудерметова в двух сетах (7:5, 6:1) обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 500 в Токио. Для отечественной теннисистки этот титул стал лишь вторым в карьере в одиночном разряде. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов расскажет, как Кудерметова провела этот турнир и стала ближе к топ-10.



Фото: AP Photo/Hiro Komae

Этот сезон складывается для российских теннисисток, мягко говоря, неоднозначно. Если не упоминать результаты уроженки Москвы Елены Рыбакиной, которая с 2018-го выступает за Казахстан (три титула WTA 1000 в этом году), то ситуация не слишком радужная. Дарья Касаткина дошла до финалов двух турниров WTA 500 (в Аделаиде и Истбурне), но оба проиграла. Людмила Самсонова уступила в финале WTA 500 в Абу-Даби и WTA 1000 в Монреале. Екатерина Александрова уступила в решающем матче на первенстве WTA 250 в Кливленде.

Светлые пятна, безусловно, тоже были. Та же Александрова выиграла турнир WTA 250 в Хертогенбосхе (одолев, кстати, Веронику Кудерметову). Еще один чемпионат этой категории в Будапеште взяла 19-летняя Мария Тимофеева, а на турнире WTA 250 в австрийском Линце выиграла Анастасия Потапова. Но главным успехом, конечно же, стала победа Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой на турнире WTA 1000 в Дубае в парном разряде.

Кудерметова в целом больше зарекомендовала себя как парница. В 2021-м Вероника вместе с Еленой Весниной дошла до финала Уимблдона и в дуэте с Людмилой Самсоновой выиграла Кубок Билли Джин Кинг – престижнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. А в 2022-м Кудерметова стала победительницей Итогового турнира WTA, что позволило россиянке стать второй ракеткой мира в парном разряде. Всего же за карьеру она завоевала шесть титулов, играя с кем-то вместе, и лишь один – WTA 500 в Чарлстоне в 2021-м – как одиночница.

Тем удивительнее был перформанс 26-летней спортсменки на первенстве в Токио. Кудерметова (19-я в рейтинге WTA) начала турнир с непростой победы над британкой Хэрриет Дарт (6:3, 7:6), затем уверенно одолела американку Кайлу Дэй (6:3, 6:3), а после попала на вторую ракетку мира Игу Свентек из Польши.

Номинальные расклады были совсем не в пользу россиянки: Вероника встречалась с ней четыре раза и в каждом случае уступила. Причем в последних трех играх у Кудерметовой получалось взять не больше двух геймов за встречу. В этот раз все вышло совсем по-другому. Вероника хладнокровно взяла один сет, уступила во втором, но прибавила в концовке и впервые в карьере обыграла Свентек.

В полуфинале Кудерметову ждал невероятно сложный матч против опытной Анастасии Павлюченковой. Первый сет на тай-брейке забрала Вероника, второй – тоже на тай-брейке – забрала ее соперница. В третьей партии Кудерметова тоже оказалась в роли догоняющей. Но при счете 3:3 по геймам Вероника сумела перехватить инициативу и после трех с половиной часов игры довести дело до победного – 6:3.



Фото: AP Photo/Hiro Komae

В финале Кудерметовой предстояло встретиться против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы. Американка в этом сезоне уже побеждала в финалах представительниц России. Полтора месяца назад на WTA 1000 в Монреале она меньше чем за час разгромила Людмилу Самсонову – 6:1, 6:0, а в четвертьфинале турнира в Токио Пегула с тем же счетом обыграла Дарью Касаткину.

Но в решающем матче Кудерметова показала едва ли не лучший свой теннис и отомстила за соотечественниц. Вероника уверенно начала первую партию, взяв три гейма кряду, но затем Джессика взяла себя в руки и сумела сравнять счет. После американка дважды догоняла Кудерметову вплоть до 5:5. Тем не менее в концовке Пегула допустила две двойные ошибки подряд, что позволило Вероники вырвать первую партию – 7:5.

Второй сет получился еще более уверенным для россиянки. Его начало вышло похожим на развитие событий в предыдущей партии. Кудерметова взяла три гейма подряд и позволила отыграть Пегуле один, но камбэка в исполнении Джессики уже не намечалось.

При счете 5:1 американка попыталась оказать сопротивление. В седьмом гейме россиянка подала на чемпионшипбол – Пегула сумела сравнять. Однако Вероника отпускать игру была не намерена и дожала Джессику: 6:1 во второй партии и 2:0 по итогам двух сетов, на победу в которых Кудерметовой понадобилось менее полутора часов.

Таким образом, россиянка взяла первый титул WTA 500 в нынешнем сезоне. И второй в карьере в одиночном разряде.