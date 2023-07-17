16 июля испанец Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона, обыграв в финальном поединке в пяти сетах сербского теннисиста Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подвел итоги этого фантастического матча и всего турнира в целом.



Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Многие теннисисты не жалуют Уимблдон – не только из-за покрытия, но из-за организации, традиций (например, спортсмены обязательно должны играть только в белом), иногда не самой благодарной публики и ряда других факторов. В прошлом году в копилку странностей добавилось то, что организаторы английского турнира наотрез отказались приглашать к себе российских и белорусских теннисистов, из-за чего Уимблдон потерял статус рейтингового.

В этом году с приглашениями наших спортсменов все обстояло гораздо проще. В основную сетку турнира попали свыше десятка российских теннисистов и теннисисток.

Не все из них смогли проявить себя, но многие показали достойный результат. Вновь сумели порадовать юниоры.

До полуфинала в своей возрастной категории дошла победительница уже двух турниров "Большого шлема" Алина Корнеева, а победитель последнего "Ролан Гаррос" в юниорском парном разряде Ярослав Демин и вовсе пробился в финал, где уступил британцу Генри Сирлу.

Среди взрослых россиян лучше всех выступил Даниил Медведев, который впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Однако в решающую стадию 27-летний спортсмен пробиться не сумел – на пути к финалу его остановила первая ракетка мира Карлос Алькарас. Испанец разобрался с Медведевым всего в трех сетах (6:3, 6:3, 6:3) и вышел на Новака Джоковича, который до этого тоже встречался с представителем России – в четвертьфинале серб в четырех сетах обыграл Андрея Рублева.



Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Заключительный матч обещал серьезную интригу: физически мощный и невероятно талантливый, но молодой (только в мае испанцу исполнилось 20) Алькарас против чрезвычайно опытного 36-летнего Джоковича – на минутку, семикратного победителя Уимблдона. Первая ракетка (к слову, в сентябре прошлого года Карлос стал самым юным в истории лидером мирового рейтинга) против второй, на счету которой абсолютный рекорд по количеству недель на первой строчке.

В общем, битва обязана была получиться жаркой, и так в результате и вышло. Дебют встречи не давал ни единого намека на сюрпризы. Как и предсказывали многие эксперты и букмекеры, Джокович демонстрировал уверенную игру и практически всухую забрал первый сет – 6:1. А уже во втором началась настоящая схватка.

Алькарас взял два гейма, но спустя 15 минут Новак сравнял счет. Затем теннисисты стали идти ноздря в ноздрю и в итоге дошли до тай-брейка. Однако там Карлос оказался сильнее, сравняв счет по сетам. В третьем сете Алькарас перехватил инициативу и взял четыре гейма подряд – 6:1. Четвертый игровой отрезок также начался с доминирования испанца.

Но сербский теннисист сумел вернуться и совершил настоящий камбэк – сделал 6:3, сравняв счет по сетам.

Все должно было решиться в последнем, пятом сете. Заключительный игровой отрезок поначалу складывался в пользу Джоковича. Но затем Алькарас сравнял и уверенно вышел вперед. Несколько раз Новак почти догонял испанца. Но при счете 5:4 Карлос сумел довести этот марафонский финал до победного и все-таки выиграл этот матч.

Трофей на Уимблдоне стал для Алькараса первым в его карьере и всего лишь вторым выигранным турниром "Большого шлема" – дебютным стал прошлогодний US Open. Помимо этого, Карлос прервал фантастическую серию Джоковича: до вчерашнего финала Новак не проигрывал на Уимблдоне в течение 2195 дней – в период с 2018-го по 2022 год, не считая ковидный 2020-й. За это время он победил на турнире четыре раза. Но в воскресенье продлить чудесную традицию не удалось.

Теперь у Уимблдона новый чемпион. И, вероятно, новая полноценная звезда на теннисном Олимпе.