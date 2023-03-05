Медведев – машина! Как Даниил выдал суперсерию побед и взял третий титул подряд

Российский теннисист Даниил Медведев 4 марта в двух сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале ATP 500 в Дубае. Для триумфатора это третий титул за последние три недели, он не проигрывает никому уже 14 матчей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как Медведев выдал свою суперсерию.
Теннисный сезон начался для российских спортсменов не слишком гладко. На первом турнире Большого шлема Australian Open самым удачливым неожиданно оказался Карен Хачанов, который дошел до полуфинала турнира и проиграл лишь греку Стефаносу Циципасу. Чуть менее успешно, но все же неплохо выступил Андрей Рублев. Как минимум, запомнился его перфоманс в матче против Хольгера Руне: россиянин одолел датчанина на тай-брейке, дважды уйдя с матчбола. К сожалению, в четвертьфинале Рублева смял будущий победитель турнира Новак Джокович.
Хуже всех на Australian Open внезапно выступил Даниил Медведев. Он впервые за пять лет не попал даже в 1/8 финала турнира. И это учитывая тот факт, что еще год назад россиянин в решающем поединке боролся за титул с Рафаэлем Надалем.
По всей видимости, провал на AO серьезно ударил по Медведеву. После Австралии Даниил начал стремительно набирать обороты. Сначала российский теннисист выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме, одолев на пути к титулу Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Янника Синнера. Спустя неделю Медведев победил на соревнованиях ATP 250 в Дохе, обыграв в финале Энди Маррея. Последний раз он брал два первенства ATP подряд в ноябре 2020-го года.
Однако Даниил и не думал останавливаться. И на турнире ATP 500 в Дубае, кажется, превзошел самого себя.
Медведев дошел до полуфинала первенства против Новака Джоковича, не проиграв перед этим ни сета. И первая ракетка мира, в начале года взявшая Australian Open, по логике вещей должна была прервать победную серию россиянина. Но Джокович не только не разбил Медведева, но и уступил ему, как и предыдущие соперники – по итогам всего двух сетов. А Даниил попутно прервал 20-матчевую беспроигрышную серию серба.
Чуть ранее Андрей Рублев в полуфинале турнира в Дубае впервые в карьере обыграл выступающего за Германию Александра Зверева. В результате в решающем матче за титул ATP сошлись сразу два отечественных спортсмена, которые боролись между собой не только за серьезный трофей, но и звание первой ракетки России.
Сильнее оказался Медведев. Поединок начался с равной борьбы. По итогам первого получаса игры небольшое преимущество имел Даниил – 3:2. Но затем Рублев стал чаще ошибаться и позволил сопернику взять три гейма подряд. Особенно грустным вышел шестой, где Андрей проиграл всухую.
Второй сет Рублев начал бодро, дважды выходя вперед по геймам. Но Медведев быстро вернулся в игру и сравнял – 2:2. А после так же методично, как и в дебютном сете, продолжил доминировать и забирать очки. Как ни пытался Андрей, но спасти игру так и не вышло: Медведев не дал своему соотечественнику шанса ни в одном из последующих геймов. Таким образом, Рублев проиграл второй сет с аналогичным счетом, что и первый – 2:6. Даниил Медведев стал обладателем третьего трофея за последние три недели.
Медведев оказался не менее благожелательным по отношению к своему партнеру по сборной. "Хочу поздравить Андрея с отличной неделей. Он пока не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что в будущем сможет выиграть "Большой шлем". Люди только начинают понимать сейчас, что Андрей – один из самых добрых людей в туре. Но я хочу сказать об этом во всеуслышание, чтобы все знали", – отметил Медведев.
Стоит отметить, что Даниил впервые в своей карьере победил на трех первенствах под эгидой ATP кряду. Всего же этот трофей стал для Медведева 18-м в карьере. По итогам прошедших трех недель он обошел по количеству титулов Марата Сафина – у того их было 15.
Однако, судя по всему, Даниил только вошел во вкус. После победы в финале турнира в Дубае Медведев написал на камере фразу "Not over yet", что можно перевести как "Это еще не конец". Что же, увидим на ближайших турнирах – "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и Майами – как долго еще продлится его чудесная серия.