Медведев – машина! Как Даниил выдал суперсерию побед и взял третий титул подряд

Российский теннисист Даниил Медведев 4 марта в двух сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале ATP 500 в Дубае. Для триумфатора это третий титул за последние три недели, он не проигрывает никому уже 14 матчей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как Медведев выдал свою суперсерию.



Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Теннисный сезон начался для российских спортсменов не слишком гладко. На первом турнире Большого шлема Australian Open самым удачливым неожиданно оказался Карен Хачанов, который дошел до полуфинала турнира и проиграл лишь греку Стефаносу Циципасу. Чуть менее успешно, но все же неплохо выступил Андрей Рублев. Как минимум, запомнился его перфоманс в матче против Хольгера Руне: россиянин одолел датчанина на тай-брейке, дважды уйдя с матчбола. К сожалению, в четвертьфинале Рублева смял будущий победитель турнира Новак Джокович.

Хуже всех на Australian Open внезапно выступил Даниил Медведев. Он впервые за пять лет не попал даже в 1/8 финала турнира. И это учитывая тот факт, что еще год назад россиянин в решающем поединке боролся за титул с Рафаэлем Надалем.

По всей видимости, провал на AO серьезно ударил по Медведеву. После Австралии Даниил начал стремительно набирать обороты. Сначала российский теннисист выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме, одолев на пути к титулу Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Янника Синнера. Спустя неделю Медведев победил на соревнованиях ATP 250 в Дохе, обыграв в финале Энди Маррея. Последний раз он брал два первенства ATP подряд в ноябре 2020-го года.

Однако Даниил и не думал останавливаться. И на турнире ATP 500 в Дубае, кажется, превзошел самого себя.

Медведев дошел до полуфинала первенства против Новака Джоковича, не проиграв перед этим ни сета. И первая ракетка мира, в начале года взявшая Australian Open, по логике вещей должна была прервать победную серию россиянина. Но Джокович не только не разбил Медведева, но и уступил ему, как и предыдущие соперники – по итогам всего двух сетов. А Даниил попутно прервал 20-матчевую беспроигрышную серию серба.

Чуть ранее Андрей Рублев в полуфинале турнира в Дубае впервые в карьере обыграл выступающего за Германию Александра Зверева. В результате в решающем матче за титул ATP сошлись сразу два отечественных спортсмена, которые боролись между собой не только за серьезный трофей, но и звание первой ракетки России.



Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Сильнее оказался Медведев. Поединок начался с равной борьбы. По итогам первого получаса игры небольшое преимущество имел Даниил – 3:2. Но затем Рублев стал чаще ошибаться и позволил сопернику взять три гейма подряд. Особенно грустным вышел шестой, где Андрей проиграл всухую.

Второй сет Рублев начал бодро, дважды выходя вперед по геймам. Но Медведев быстро вернулся в игру и сравнял – 2:2. А после так же методично, как и в дебютном сете, продолжил доминировать и забирать очки. Как ни пытался Андрей, но спасти игру так и не вышло: Медведев не дал своему соотечественнику шанса ни в одном из последующих геймов. Таким образом, Рублев проиграл второй сет с аналогичным счетом, что и первый – 2:6. Даниил Медведев стал обладателем третьего трофея за последние три недели.





Андрей Рублев теннисист Даниил уничтожил меня сегодня! Я взял всего четыре гейма. Три титула подряд! Не знаю, как он это делает. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью разбит. Никогда не говорил это Даниилу лично, но я его очень уважаю. Он настоящий чемпион

Медведев оказался не менее благожелательным по отношению к своему партнеру по сборной. "Хочу поздравить Андрея с отличной неделей. Он пока не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что в будущем сможет выиграть "Большой шлем". Люди только начинают понимать сейчас, что Андрей – один из самых добрых людей в туре. Но я хочу сказать об этом во всеуслышание, чтобы все знали", – отметил Медведев.

Стоит отметить, что Даниил впервые в своей карьере победил на трех первенствах под эгидой ATP кряду. Всего же этот трофей стал для Медведева 18-м в карьере. По итогам прошедших трех недель он обошел по количеству титулов Марата Сафина – у того их было 15.

Однако, судя по всему, Даниил только вошел во вкус. После победы в финале турнира в Дубае Медведев написал на камере фразу "Not over yet", что можно перевести как "Это еще не конец". Что же, увидим на ближайших турнирах – "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и Майами – как долго еще продлится его чудесная серия.