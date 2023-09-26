Первый титул за пять лет: как Хачанов шел к победе на турнире ATP в Китае

26 сентября россиянин Карен Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае. Эта победа стала для него первой с 2018 года. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как Хачанов пришел к этому успеху.



Фото: twitter.com/Zhuhai Championships

Сегодняшний день оказался насыщенным для российского тенниса. Во вторник в Китае подошли к концу сразу два турнира ATP: один в Чжухае, где Карен Хачанов боролся против Есихито Нисиоки, второй – в Чэнду, где Роман Сафиуллин пытался выиграть титул в битве против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Последняя пара стоит отдельного упоминания. До недавнего времени Сафиуллин был вообще мало знаком широкой публике. Да, Роман становился второй ракеткой мира и даже брал Australian Open, но есть нюанс – на юниорском уровне. На взрослом у уроженца Подольска категорически не складывалось до 2020-го, когда он стал побеждать на турнирах серии ATP Challenger. Год спустя Роман оказался на дебютном для себя взрослом Australian Open, а летом 2022-го впервые попал в топ-100 рейтинга ATP. Но настоящий успех пришел к Сафиуллину в этом году.

На Уимблдоне Роман дошел до четвертьфинала, разобравшись по ходу первенства с Роберто Баутистой Агутом, Корантеном Муте, Гидо Пельей и Денисом Шаповаловым. Такой феерический результат позволил 26-летнего россиянину ворваться в топ-50 лучших теннисистов планеты.

Правда, закрепить и преумножить свои успехи после Уимблдона не получилось: почти с каждого турнира Сафиуллин вылетал в первом-втором раунде. Однако на первенстве в Чэнду спортсмен смог снова выдать яркий перформанс. Роман одолел сразу четырех теннисистов из топ-50 и дошел до финала, где должен был побороться за титул с Александром Зверевым из Германии.

Поначалу решающий матч складывался для россиянина великолепно. Сафиуллин выиграл первый сет, уверенно повел во втором, но потом поплыл и позволил Звереву забрать партию. В третьем Роман пытался переломить ход противостояния, но было уже поздно – Зверев поймал кураж и выиграл решающую партию, оставив Сафиуллина без первой в его карьере победы на турнире ATP.

Второй матч в Китае сложился для России куда удачнее. Карен Хачанов выступает на топ-уровне уже давно, но с титулами у него тоже все не слишком радужно. Последний раз 27-летний теннисист побеждал в ноябре 2018-го на турнире Masters в Париже. Тогда в финале Карен одолел Новака Джоковича. Хачанов был близок к тому, чтобы прервать неудачную серию в январе прошлого года на турнире ATP в Аделаиде. Однако в решающем матче он проиграл в двух сетах французу ​​Гаэлю Монфису.



Фото: twitter.com/Zhuhai Championships

2022-й для Карена в целом выдался неплохим: на US Open россиянин впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". В этом году Хачанов продолжил держать планку. В начале сезона он дошел до полуфинала Australian Open, а в мае выиграл дебютный для себя титул ATP в парном разряде, взяв с Андреем Рублевым турнир Masters в Мадриде.

Потом был четвертьфинал Roland Garros (Хачанов проиграл Новаку Джоковичу), за которым последовала неприятная травма. Карен получил стрессовый перелом позвоночника и снялся с ряда турниров, среди которых Уимблдон и первенство Masters в Цинциннати.

Возвращение в строй вышло не слишком удачным – на US Open Хачанов вылетел в первом же круге. Но турнир в Чжухае вышел неожиданно триумфальным. Карен легко прошел австралийца Алекса Болта и американца Маккензи Макдональда, в полуфинале разделался с Себастьяном Кордой и в главном матче попал на Есихито Нисиоку. Японец получил свою путевку в решающую встречу, победив другого россиянина Аслана Карацева.

В целом, Есихито был достаточно хорош на этом турнире и мог удивить Хачанова в финале. И сюрпризы в начале заключительной игры действительно были. На старте Карен и вовсе был в роли отыгрывающегося. При счете 2:2 он смог отыграть два гейма, но затем Есихито снова перехватил инициативу и вырвался вперед.

При 6:5 на табло Нисиока мог выиграть сет, но Хачанов сумел довести игру до тай-брейка, где достаточно уверенно дожал соперника и выиграл первую партию. А во второй Есихито, по всей видимости, оказался деморализован и не готов к тому, чтобы усилить давление на российского теннисиста. После того, как японец в начале сета сравнял счет по геймам (1:1), Хачанов стал забирать очко одно за другим. Россиянин практически не ошибался и в итоге довел партию до разгрома – 6:1.

Таким образом, Карен выиграл свой первый турнир за пять лет и пятый трофей под эгидой ATP в своей карьере.