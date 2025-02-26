Томас Бах отказался от членства в МОК спустя 34 года

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Действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отказался от членства после 34 лет пребывания в организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Комитет принял отставку Баха, однако решение вступит в силу только после 23 июня, когда будут переданы полномочия новому президенту организации.

В августе прошлого года Бах рассказал о своем решении не переизбираться на новый срок. Тогда он уточнил, что принять такое решение ему помогла семья.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Всего на эту должность претендуют семь человек: президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, а также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч – младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн и олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.