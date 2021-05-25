Посольство в Латвии прокомментировало демонтаж российского флага в Риге

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Посольство России в Латвии прокомментировало решение рижских властей заменить флаг РФ на знамя российского Олимпийского комитета на одной из площадей города.
В российской дипмиссии подчеркнули, что, вопреки заверениям о полной правомерности использования российского флага при оформлении столичных улиц, данным неделю назад, городские власти Риги все же решились на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России.
"Что это – неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?" – приводит заявление дипмиссии РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением заменить российский триколор на символику Олимпийского комитета РФ на площади, где были установлены флаги стран – участниц ЧМ по хоккею в Риге. Он отметил, что важно понять, является ли площадь местом проведения чемпионата.
Представитель Кремля напомнил, что, участвуя в международных соревнованиях, Россия не использует государственный флаг. Это требование неукоснительно соблюдается.
Ранее стало известно, что вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый, который традиционно используется белорусской оппозицией. Мэр города Мартиньш Стакис пояснил, что это способ выразить солидарность белорусскому народу.
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