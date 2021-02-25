UEFA не планирует переносить все матчи EURO-2020 в Англию

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Союз Европейских футбольных ассоциаций (UEFA) придерживается плана провести чемпионат Европы в 12 городах, сообщает РИА Новости. Как заявили в организации, они и не собираются отказываться от этой схемы проведения турнира.

Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил, что UEFA склоняется к проведению всех матчей чемпионата Европы по футболу в Англии.

"Других планов у нас нет. На данном этапе у нас нет дополнительной информации по этому вопросу", – говорится в сообщении Союза.

EURO-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой УЕФА также отложены до дальнейших уведомлений.