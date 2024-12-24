Футболист Гатти: Месси в США играет в деревенский футбол

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Аргентинский экс-голкипер Уго Орландо Гатти раскритиковал нападающего сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионеля Месси, передает Mundo Deportivo.

Гатти отметил, что не испытывает неприязни к Месси, однако тот играет "в простой футбол". Он считает, что Месси может попасть в аргентинскую сборную на ЧМ-2026, однако тогда у аргентинцев будет на одного игрока меньше.

"Сейчас уже так <...> Лионель играет в деревенский футбол в США!" – сказал экс-голкипер.

Ранее Месси обратился к фанатам "Барселоны", где играл большую часть своей карьеры. Спортсмен заявил, что очень скучает по болельщикам этого клуба и выразил надежду, что в скором времени он с ними увидится.

Аргентинский нападающий также назвал лучшим футболистом нового поколения Ламина Ямаля. С его слов, молодой спортсмен "здорово проявляет себя".

