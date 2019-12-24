РУСАДА уведомит WADA о несогласии с решением о санкциях в отношении РФ 27 декабря

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 27 декабря должно передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уведомление о несогласии с решением исполнительного комитета от 9 декабря. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"Кроме того, принято решение поручить генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу направить в WADA 27 декабря уведомление о несогласии с решением исполкома WADA, а также о наличии соответствующего спора между РУСАДА и WADA в соответствии с утвержденным образцом уведомления", – цитирует его Агентство "Москва".
Исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях. На ближайших Олимпийских играх, Паралимпиаде и чемпионатах мира смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.
РФ также нельзя принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Руководству ОКР и ПКР и российским госслужащим запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Причиной стали измененные данные Московского антидопингового агентства.
Наблюдательный совет РУСАДА объявил, что не согласен с решением WADA. Позицию поддержал исполком ОКР.
Российские спортсмены тем не менее продолжают готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио и другим крупным международным соревнованиям. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что все крупные международные состязания, проведение которых запланировано в России, состоятся.
Владимир Путин считает, что любое наказание должно быть индивидуально. Президент подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе решения. В этом случае заявления о заботе по вопросу чистоты мирового спорта теряют всякий смысл, уверен глава государства.
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