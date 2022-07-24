Пловец Колесников стал первым на "Играх дружбы" на дистанции 50 м на спине

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский пловец Климент Колесников взял золото на "Играх дружбы" на дистанции 50 метров на спине.

На соревнованиях, которые идут в Казани, Колесников, выступающий за первую команду столицы, продемонстрировал результат 24,16 секунды.

Серебро удалось взять Павлу Самусенко из Мурманской области, третьим стал пловец из Белоруссии Виктор Стаселович.

Двукратный чемпион Олимпийских игр и чемпион мира Евгений Рылов из Подмосковья стал седьмым.

Колесников взял золото на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби, выиграв на 100-метровке комплексным плаванием, в декабре прошлого года.

Россиянин стал первым с результатом 51,09 секунды. Серебро тогда удалось взять норвежцу Томоэ Хвасу (51,35), на третьем месте оказался пловец из Италии Томас Чеккон (51,40).