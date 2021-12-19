Россиянин Колесников победил на 100-метровке комплексным плаванием на ЧМ на короткой воде

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский пловец Климент Колесников взял золото чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби, выиграв на 100-метровке комплексным плаванием.

Россиянин стал первым с результатом 51,09 секунды. Серебро удалось взять норвежцу Томоэ Хвасу (51,35), на третьем месте оказался пловец из Италии Томас Чеккон (51,40).

Ранее Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Россиянин проплыл дистанцию за 45,58 секунды.