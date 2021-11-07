Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

07 ноября, 20:29

Россиянин Колесников выиграл ЧЕ по плаванию на 100-метровке кролем на короткой воде

спорт

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский пловец Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Россиянин проплыл дистанцию за 45,58 секунды. Серебро взял спортсмен из Италии Алессандро Миресси с результатом 45,84 секунды, третье место занял другой представитель России Владислав Гринев (46,06).

До этого Климент Колесников взял золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

Ранее стало известно, что российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Илья Бородин завоевали золото на чемпионате Европы на короткой воде.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать