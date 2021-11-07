Россиянин Колесников выиграл ЧЕ по плаванию на 100-метровке кролем на короткой воде

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский пловец Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Россиянин проплыл дистанцию за 45,58 секунды. Серебро взял спортсмен из Италии Алессандро Миресси с результатом 45,84 секунды, третье место занял другой представитель России Владислав Гринев (46,06).

До этого Климент Колесников взял золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

Ранее стало известно, что российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Илья Бородин завоевали золото на чемпионате Европы на короткой воде.