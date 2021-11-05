Колесников завоевал золото на дистанции 100 метров на спине на ЧЕ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Россиянин Климент Колесников взял золото на чемпионате на Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.

Российский спортсмен пришел к финишу с результатом 49,13 секунды. Серебро завоевал румын Роберт Глинцэ (49,31). На третьем месте оказался грек Апостолос Христу (49,87).

Еще один российский пловец Павел Самусенко показал на континентальном первенстве четвертый результат (49,92).

Ранее российская спортсменка Светлана Чимрова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, одержав победу на дистанции 200 метров баттерфляем.

Спортсменка пришла первой к финишу с результатом 2 минуты 4,97 секунды.

