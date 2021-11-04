Пловчиха Чимрова завоевала золото на 200 м баттерфляем на ЧЕ на короткой воде

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российская спортсменка Светлана Чимрова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, одержав победу на дистанции 200 метров баттерфляем.

Россиянка пришла первой к финишу с результатом 2 минуты 4,97 секунды.

Серебро досталось датчанке Хелене Розендаль Бах (2.05,02). Третьей к финишу пришла итальянка Илария Бьянки (2.05,43).

Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани.

Ранее Женская сборная России одержала победу в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. Спортсменки Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова проплыли дистанцию за 1 минуту 34,92 секунды.

