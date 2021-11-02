Россиянки победили в эстафете по плаванию на чемпионате Европы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Женская сборная России одержала победу в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию, сообщает РИА Новости.

Соревнования состоялись в Казани. Спортсменки Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова проплыли дистанцию за 1 минуту 34,92 секунды.

На втором месте оказались спортсменки из Нидерландов, преодолев эстафету за 1 минуту 35,47 секунды. Третье место заняла команда Польши.

Ранее сообщалось, что российские спортсменки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина победили на чемпионате Европы по водным видам спорта. Уточняется, что они завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10 метров.

