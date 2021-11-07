Российские пловцы Кирпичникова и Бородин завоевали золото на ЧЕ на короткой воде

Фото: AP Photo/Sergei Grits
Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Илья Бородин завоевали золото на чемпионате Европы на короткой воде.
Уточняется, что Кирпичникова стала победительницей ЧЕ по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем, а Бородин выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием на короткой воде.
Время российской спортсменки составило 3 минуты 59,18 секунды. На втором месте оказалась ее соотечественница Анна Егорова (4.00,52), бронзу выиграла пловчиха из Германии Изабель Мари Гозе (4.01,37).
Илья Бородин проплыл за 3 минуты 58,83 секунды, установив юниорский рекорд мира. Серебро завоевал итальянец Альберто Раццетти (4.00,34), на третьем месте оказался пловец из Венгрии Хуберт Кош (4.03,16).
Ранее стало известно, что россиянка Евгения Чикунова взяла золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Спортсменка пришла к финишу с результатом 2 минуты 16,88 секунды, поставив новый юношеский мировой рекорд.
Также удалось взять золотую медаль и Клименту Колесникову. Он победил на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине.
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