Чикунова с мировым рекордом взяла золото на ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

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Россиянка Евгения Чикунова взяла золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

Спортсменка пришла к финишу с результатом 2 минуты 16,88 секунды, поставив новый юношеский мировой рекорд. Серебро завоевала еще одна россиянка Мария Темникова (2.18,45). Третьей к финишу пришла итальянка Франческа Фанджо (2.17,57).

Евгении Чикуновой 17 лет. На текущем соревновании спортсменка обновила свое же лучшее время. Прошлое достижение среди юниоров она установила 23 сентября 2021 года.

Ранее россиянин Климент Колесников взял золото на чемпионате на Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен пришел к финишу с результатом 49,13 секунды.

