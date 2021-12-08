Рылов и Ромашина признаны лучшими спортсменами 2021 года

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский пловец Евгений Рылов и синхронистка Светлана Ромашина признаны лучшими спортсменами 2021 года. Вручение Национальной спортивной премии проходило во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В этом году Рылов завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио в категории 100 и 200 метров на спине. Кроме того, спортсмен завоевал серебро в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Ромашина же в 2021 году завоевала две золотые медали на Олимпиаде, победив в дуэте и группе. В общей сложности на ее счету семь побед на Олимпиадах, 21 – на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы. После последних олимпийских игр Ромашина заявила, что не поедет на следующие соревнования.

Тренером года стал Дмитрий Глотов, под руководством которого российские саблистки София Позднякова и Софья Великая завоевали золотую и серебряную медали соответственно в личном первенстве на Олимпиаде в Токио. Кроме того, в командном турнире сборная России выиграла золото.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 километров на этапе Кубка мира, который проходит в Норвегии. За Россию выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Лыжницы преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.

