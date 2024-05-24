Боец Джефф Монсон завершит карьеру в июне

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Боец смешанного стиля Джефф Монсон планирует завершить свою спортивную карьеру в июне. Его слова передает ТАСС.

"Бой с Фабио Мальдонадо будет последним в моей карьере", – подчеркнул он.

По словам спортсмена, дальше он будет двигаться в направлении показательных выступлений.

28 июня в Москве пройдет бой Монсона и бразильского представителя Фабио Мальдонадо. На счету российского спортсмена 60 побед, 26 проигрышей и 1 ничья.

Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Паспорт РФ ему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В мае прошлого года стало известно, что боец отказался от гражданства США. О желании сменить гражданство он заявлял еще в 2013 году.

